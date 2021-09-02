Співак Макс Барських збентежив публіку кадрами зі зйомок свого нового кліпу

31-річний артист вирішив продемонструвати, як насправді створюються його відеороботи - скільки в них вкладено праці, а, втілення ідей, часом, буває навіть небезпечним. У своєму новому пості в Instagram Барських показав фрагменти бекстейджу зйомок кліпу "Just Fly", презентація якого відбулася в серпні, передає Politeka.net.

"Кожне нове відео ми розробляємо з нуля, я не люблю повторюватися ні в образах, ні в стилістиці. Велика команда працює над тим, щоб максимально точно донести енергію і настрій пісні. Кожен раз я по-дитячому радий вашій реакції і успіхам наших робіт. Схоже #JustFly летить вище всіх відеоробіт: 10 000 000 переглядів менше, ніж за тиждень... приємно ❤️ буду відкривати вам процес, без якого неможливо створити гарне відео. Нескінченні пошуки і знахідки. Складно, але дуже круто, люблю бути в знімальному моменті", - зізнався артист.

На кадрах видно, як створювався трюк з ескалатором. У кліпі Макс ніби "парив" зверху конструкції, примудряючись при цьому ще й танцювати. Насправді його притримували ременями, і трюк вдався далеко не з першого дубля.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Таак, можна побільше знімального процесу нам показати, будь ласка. 🧡 Тому що це не менш цікаве, ніж завершена робота. 😃"

"Бекі найцікавіше 😋спасибі за відео 🤗"

"Макс, я спочатку подумала, що ти зібрався зістрибнути з обриву, але слава богу, це виявилося тільки зйомками..."

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