Певец Макс Барских обескуражил публику кадрами со съемок своего нового клипа

31-летний артист решил продемонстрировать "изнанку", как создаются его видеоработы - сколько в них вложено труда, а, воплощение идей, порой, бывает даже опасным. В своем новом посте в Инстаграм Барских показал фрагменты бэкстейджа съемок клипа "Just Fly", презентация которого состоялась в августе, передает Politeka.net.

"Каждое новое видео мы разрабатываем с нуля, я не люблю повторяться ни в образах, ни в стилистике. Большая команда работает над тем, чтобы максимально точно донести энергию и настроение песни. Каждый раз я по-детски рад вашей реакции и успехам наших работ. Похоже #JustFly летит выше всех видеоработ: 10 000 000 просмотров меньше, чем за неделю... приятно ❤️ Буду открывать вам процесс, без которого невозможно создать хорошее видео. Бесконечные поиски и находки. Сложно, но очень круто, люблю быть в съёмочном моменте", - признался артист.

На кадрах видно, как создавался трюк с эскалатором. В клипе Макс будто "парил" сверху конструкции, умудряясь при этом еще и танцевать. На самом деле его придерживали ремнями, и трюк удался далеко не с первого дубля.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Даа, можно побольше съёмочного процесса нам показать, пожалуйста. 🧡 Потому что это не менее интереснее, чем завершенная работа. 😃"

"Бэки самое интересное 😋спасибо за видео 🤗"

"Макс, я сначала подумала, что ты собрался спрыгнуть с обрыва, но слава богу, это оказалось только съёмками..."

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