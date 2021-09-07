Відома українська співачка і екс-солістка ВІА Гри Міша Романова приміряла елегантний образ і назвала важливу якість для кожної дівчини

Популярна виконавиця, якій вже давно приписують роман з Максом Барських через їх близьку дружбу, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Міша розкрила якість, яке вважає важливим для кожної дівчини.

"Головне - це любов до себе. Дівчат, які вміють себе цінувати, можна легко впізнати, від них йде особлива енергетика...Любов до себе – це не про параметри фігури або професійний успіх, це про щоденне самовідчуття", - підкреслила Романова.

Цей пост вона супроводила своїм ефектним чорно-білим портретом. На фото Міша позує в чорній сукні з безлічі паєток. Волосся співачки укладені таким чином, що закривають половину її обличчя. Завдяки вдало підібраному макіяжу риси обличчя артистки виглядають ще більш чіткими і ефектними.

Шанувальники Міші активно коментують її пост.

"Як вірно сказано!!", "Красуня", "нереальна краса", "неземна", "лялечка", "Міша, ти найкраща", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Романова засвітилася з малюком на руках.

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