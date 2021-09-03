Стало відомо, хто став новим ведучим зоряного балкона на шоу "Танці з зірками" замість Тіни Кароль
Як передає Politeka.net, 5 вересня розпочнеться новий сезон шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1". У проекті братимуть участь 14 зірок українського шоубізнесу, незмінним ведучим залишається Юрій Горбунов і також до нього приєднається популярний артист Макс Барських.
Цього разу на сторінці "Танці з зірками" опублікували нове фото. На ньому оголосили, що замість Тіни Кароль став новим ведучим Макс Барських.
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Також співак стане спеціальним гостя зі своїм виступом! Нагадаємо, в ця неділя о 21:00 прем'єра наймасштабнішого танцювальний шоу країни!",- повідомили на сторінці.
Шанувальники шоу розділилися в думках: "Ура🔥❤️ Обов'язково буду дивитися! 😍", "Круто! Наступного року чекаємо на паркеті", "Макс Барсіх завжди і скрізь бажаний гість", "Ого!".
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