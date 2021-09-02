Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, захопила спокусливим образом
Зараз 30-річна співачка будує сольну кар'єру і їздить з туром по містах України. Напередодні вона відвідала рідне місто-Херсон, і вирішила поділитися фотозвітом на своїй сторінці в Інстагам, передає Politeka.net.
Романова запалювала на сцені в розшитому блискітками боді з глибоким декольте і колготках в сітку. Іноді вона додавала також накидку у вигляді укороченого піджака.
Міша Романова в такому вигляді просто звела шанувальників з розуму.
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"Ти завжди красива і приваблива, мила, і в той же час гаряча і се**уальна», - оцінили образ співачки.
Відреагувала навіть відома супермодель Сніжана Онопко. "Чудова", - написала вона.
Як відомо, продюсує Романову її екс – бойфренд – український співак Макс Барських (справжнє ім'я артиста-Микола Бортник). Він також є хрещеним батьком сина Міші Романової Мартіна (2018).
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