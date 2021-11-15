Украинский певец Макс Барских стал обладателем российской музыкальной премии и посетил церемонию награждения, поделившись кадрами с красной дорожки в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, артист стал победителем премии MTV Europe Music Award в номинации Best MTV Russia Act. В этой номинации представлены российские артисты, однако ранее ее уже получала украинская певица MARUV. Тогда она объяснила это тем, что в номинации представляются лучшие артисты по версии MTV Russia.

Макс Барских посетил церемонию вручения премии в Будапеште. На своей странице певец показал фото, на которых позировал со своей статуэткой.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!», - написал он.

Для посещения мероприятия артист выбрал эффектный костюм молочного оттенка.

Украинцы бурно отреагировали на победу Барских в номинации.

«Поздравляю! ты достоин таких побед всегда», «Макс, поздравляю с Нашей Победой! Это Триумф! А ведь это только начало... То ли ещё будет!», «Макс это победа. Гордимся тобой, наш парень», «По-другому быть не может», «Макс!! Молодец, статуэтку ты заслужил своим творчеством, стараниями, любовью и честностью со своими фанатами», «Не грусти, ты лучший», «Солидная статуэтка у самого шикарного мужчины», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Танців з зірками" Барских без рубашки впечатлил накачанным телом.

Как сообщала Politeka, подружка Макса Барских Романова в алом купальнике впечатлила формами и развлечениями на пляже.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова засветилась в обнимку с Максом Барских.