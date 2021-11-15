Переможниця і суддя "МастерШеф" Єлизавета Глинська поділилася невдачею, яка зіпсувала їй плани і засмутила до сліз.

Свого часу Єлизавета Глинська перемогла у другому сезоні шоу "МастерШеф", де вона була улюбленицею головного судді Ектора Хіменес-Браво. Пізніше шеф-кухар сама виступала в якості судді на шоу "МастерШеф. Професіонали" і "МастерШеф-9".

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Глинська розповіла про те, як в ніч на понеділок зірвалася її довгоочікувана поїздка до сестри в США.

"Прикро ж до сліз. Стою на реєстрації, а мене розгортають з "вагоном речей", я ж місяць збиралася, сестричку 2 роки не бачила, хотіла привезти їй все, що тільки могла потягти. А причина відмови проста, таки розповім вам. Сертифікат", - поділилася з передплатниками Єлизавета.

Вона пояснила, що з моменту отримання другої дози вакцини у неї пройшло тільки 5 днів, а для того, щоб сертифікат вважався дійсним, має пройти мінімум 14 днів.

"Чому я про це не знала? Та ось якось так. Купила квиток, коли замовляла, мене запитали, сертифікат є, є.. в цей час вже зібралася вколоти першу вакцину. І не надала значення, датам і термінам", - уточнила Глинська.

Вона зізналася, що ця ситуація її сильно засмутила, адже поїздку довелося перенести на лютий.

Єлизавета також поділилася своїм фото, на якому вона виглядала дуже сумною.

"Коли ось так ламаються плани, у мене для себе одне виправдання, кручу його в голові.. "Все, що не робиться, на краще", - підсумувала Глинська.

Нагадаємо, переможниця "Майстер Шеф" Глинська здивувала змінами в зовнішності за сім років.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в смокінгу хизувався перед Каменських і Осадчої.

Також Politeka писала, що переможниця "Майстер Шеф" Глинська поділилася простим рецептом для ласунів.