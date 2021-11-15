Победительница и судья «МастерШеф» Елизавета Глинская поделилась неудачей, которая испортила ей планы и расстроила до слез.

В свое время Елизавета Глинская победила во втором сезоне шоу «МастерШеф», где она была любимицей главного судьи Эктора Хименес-Браво. Позже шеф-повар сама выступала в качестве судьи на шоу «МастерШеф. Профессионалы» и «МастерШеф-9».

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Глинская рассказала о том, как в ночь на понедельник сорвалась ее долгожданная поездка к сестре в США.

«Обидно ж до слез. Стою на регистрации, а меня разворачивают с «вагоном вещей», я же месяц собиралась, сестричку 2 года не видела, хотела привезти ей все, что только могла утащить. А причина отказа проста, таки расскажу вам. Сертификат», - поделилась с подписчиками Елизавета.

Она объяснила, что с момента получения второй дозы вакцины у нее прошло только 5 дней, а для того, чтобы сертификат считался действительным, должно пройти минимум 14 дней.

«Почему я об этом не знала? Да вот как-то так. Купила билет, когда заказывала, меня спросили, сертификат есть, есть.. в это время уже собралась уколоть первую вакцину. И не придала значения, датам и срокам», - уточнила Глинская.

Она призналась, что эта ситуация ее сильно расстроила, ведь поездку пришлось перенести на февраль.

Елизавета также поделилась своим фото, на котором она выглядела очень грустной.

«Когда вот так ломаются планы, у меня для себя одно оправдание, кручу его в голове.. «Все, что не делается, к лучшему», - подытожила Глинская.

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