Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного бананового печенья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Глинской в соцсети.
Так, в аккаунте судьи "Мастер Шефа" появилось видео, в котором Глинская рассказывает, как приготовить вкусное и оригинальное печенье для всей семьи. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
"Сегодня готовим печенье "Бананчик" - тонкое хрустящее тесто с сочной банановой начинкой. Готовится быстро и легко", - заверила она.
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Для приготовления теста вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 100 г сливочного масла (размягченного, 82%);
- 100 г сметаны (10-15%);
- 200 г муки;
- 20 г сахарной пудры;
- 6 г разрыхлителя;
- ванильный сахар (по желанию).
А чтобы приготовить банановую начинку, понадобится всего три ингредиента:
- 2 банана;
- 20 г сахара;
- 10 г сливочного масла.
В комбайне смешайте до пышной массы сливочное масло, сахарную пудру и сметану. Затем добавьте муку и снова перемешайте. Сформируйте брусочек теста, заверните в пленку и положите на час в холодильник.
Банан нарежьте кубиками, добавьте предварительно залитый кипятком изюм, сливочное масло и сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь на 3-4 минуты. Банановая масса должна полностью остыть.
Раскатайте тесто скалкой, нарежьте кружочками, которые потом также надо раскатать. Добавьте банановую смесь и сформируйте "бананчики". Выпекайте печенье в духовке при температуре 170 градусов в течение 20-25 минут.
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