Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного бананового печенья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Глинской в соцсети.

Так, в аккаунте судьи "Мастер Шефа" появилось видео, в котором Глинская рассказывает, как приготовить вкусное и оригинальное печенье для всей семьи. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Сегодня готовим печенье "Бананчик" - тонкое хрустящее тесто с сочной банановой начинкой. Готовится быстро и легко", - заверила она.

Для приготовления теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г сливочного масла (размягченного, 82%);

100 г сметаны (10-15%);

200 г муки;

20 г сахарной пудры;

6 г разрыхлителя;

ванильный сахар (по желанию).

А чтобы приготовить банановую начинку, понадобится всего три ингредиента:

2 банана;

20 г сахара;

10 г сливочного масла.

В комбайне смешайте до пышной массы сливочное масло, сахарную пудру и сметану. Затем добавьте муку и снова перемешайте. Сформируйте брусочек теста, заверните в пленку и положите на час в холодильник.

Банан нарежьте кубиками, добавьте предварительно залитый кипятком изюм, сливочное масло и сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь на 3-4 минуты. Банановая масса должна полностью остыть.

Раскатайте тесто скалкой, нарежьте кружочками, которые потом также надо раскатать. Добавьте банановую смесь и сформируйте "бананчики". Выпекайте печенье в духовке при температуре 170 градусов в течение 20-25 минут.

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