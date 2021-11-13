Победительница второго сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" и известный кондитер Елизавета Глинская показала поклонникам, как изменилась за семь лет.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя Елизавета Глинская в 2012 году благодаря победе в кулинарном шоу "Мастер Шеф" получила возможность пройти базовый курс кулинарии в парижской школе "Le Cordon Bleu". Однако на достигнутом Лиза не остановилась и училась кондитерскому делу в этой и еще одной школе во Франции, России, а также в Бельгийской Академии шоколада и кондитерской школе Джорди Бордас в Испании.

Позже Глинская стала судьей шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" и 9 сезона "Мастер Шеф".

В своем Instagram Лиза решила показать, как изменилась со времен участия в проекте и опубликовала свое фото с 2012 и 2019 годов.

"Между этими фото почти 7 лет) плодотворных, интересных.. для меня они - целая жизнь) во мне изменилось многое, хотя, я так же верю в чудеса, как в тот день.. ну вы знаете, какой 😌 ", - написала Елизавета.

Поклонники написали много комментариев.

"Взгляд изменился 🔥 ", "Шикарная женщина ❤️ и тогда, и сейчас 😍 ", "В 2012 году фото взгляд полон надеждой, а 2019 уверен взгляд 😊 ", "Хорошая 😍 какая вы замечательная 🔥 восхищаюсь вами 😍 ", "Между фото две разницы. Хорошенькая - шикарная! 😍 ", "Взгляд стал увереннее 🔥🔥🔥 ", - написали в сети.

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