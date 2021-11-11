Суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала свою дочку і порадувала рецептом до новорічного столу.

Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проєкті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На фото вона показала свою дочку. Під фото вона вирішила представити рецепт до новорічного столу, і розповісти, як проводить це свято зі своєю сім'єю.

"Хочу додати затишку у ваш вечір та познайомити вас ближче з родиною. Ну, і без новорічного рецепта для діток вас не залишу — пора готуватись до найатмосфернішої ночі



Новий рік ми зазвичай зустрічаємо з батьками, братом та його родиною. На всіх у нас троє діток — Варвара, Матвій, Вірусик. Варвара — фанат Олів’є, Матвій — пюрешки і качиної ніжки, а Вірунчик любить подаруночки від курочки — так я називаю курячі поп'єти. На кулінарному курсі в Академії ми, до речі, готували їх з кролика.



Це французькі м’ясні «штучки», які реально схожі на подаруночки. Впевнена, вашим діткам, та і дорослим, сподобаються! Поїхали?



Беремо:

🎄 2 курячих філе

🎄 50 мл вершків 20- 25%

🎄 трішки петрушки

🎄 сіль та перець

🎄 50 г бебі-моцарели

🎄 гілочку тим'яну

🎄 половину морквинки та половину цибулини

🎄 20 г вершкового масла

🎄 300 мл води



Ще знадобиться кулінарна нитка



1. Одне філе нарізаємо тонкими слайсами (як на відбивні) та відбиваємо молоточком через харчову плівку, площиною 7 на 7 см.



2. З іншого філе робимо начинку — це не фарш, а такий собі мус, який за консистенцією схожий на нагетси (саме тому їх так любить Віра). Тобто м’ясо перебиваємо в блендері — не поштучно, а з горизонтальним ножем — називається кутер.



3. В перебите м’ясо вводимо холодні вершки, трішки петрушки (моя дівчинка щиро вірить, що від петрушки росте гарне кучеряве волосся ☺️), сіль, перець за смаком.



4. На відбитий шматочок курячого філе кладемо ложку мусу і всередину пів кульки бебі-моцарели. Загортаємо і перемотуємо ниткою.



5. В сотейнику чи сковорідці з води та овочів з тим'яном готуємо такий собі короткий овочевий бульйон і додаємо вершкове масло. Саме в ньому на повільному вогні я і готую поп'єти. Під кришкою чи пергаментом. Бульйону має бути трішки — приблизно на 1/3 м’ясних подаруночків. Готуємо 15 хв. Можна навіть в духовій шафі, а зверху посипати ще сиром… фантазуйте, мої хороші!



Подаємо з картоплею, броколі чи пастою…", - поділилася рецептом Ольга Мартиновська.

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