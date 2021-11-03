Известная шеф-повар и победительница 3-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, где находит силу воли.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Ольга Мартыновская решила пообщаться со своими поклонниками в социальных сетях. Она предложила задать ей вопросы, чтобы они получили ответ на самые интересные вопросы. Сначала ей написали комплимент: "Ольга, вы лучшая! Не перестаю вами увлекаться".

"Хороший вопрос, с него и начнем. Спасибо!", - ответила судья "МастерШеф"

Также, её спросили, где она находит силу воли.

"Ой, всё настолько индивидуально! Правда! У каждого из нас свой источник силы и воли. Когда я сама не справляюсь, то иду к хорошему психологу. Мы и сами знаем все ответы, но не всегда можешь признаться себе и принять. А поговорив со специалистом становится точно легче", - ответила Ольга Мартыновская.

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