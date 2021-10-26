Ольга Мартыновская, которая является шеф-поваром парижского ресторана и судьей шоу "Мастер Шеф", показала малышку Веру, рассказав интересную новость украинцам.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская победила в третьем сезоне "Мастер Шеф". После этого звезда работает шеф-поваром в Париже, а потом ее начали приглашать в проект в качестве судьи. В 2016 году у Ольги появилась дочь Вера от мужа Ивана Кобца. В 22020 году пара развелась. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На фото Оля обнимала малышку, улыбаясь на камере. Девочка держалась за маму, смотря куда-то.

"Я искренне верю, что студентам Академии удастся покорить кондитерский мир! И хочу им в этом помочь

Однако одной веры недостаточно, и все мы это осознаем. Поэтому следует действовать

Я создаю единственную в Украине платформу для кондитеров, с помощью которой вы сможете развивать свой бизнес", - написала Ольга.

Фанаты сразу начали комментировать снимок:

"Прекрасное фото!Девчонки,Вы красотки!", "Какие вы красивые", "Прекрасное фото, девочки", "Очень интересно", "Здравствуйте", "Вы очень сильно красивы. Так, интересно все".

Напомним, Ярославский и Мартыновская из "Мастер Шеф" показали свои чувства друг к другу

А еще Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Мартыновская не узнала саму себя на фото 10-летней давности

Также Politeka сообщала, что судья "Мастер Шеф" Мартыновская впервые показала вторых родителей, которым заменила дочь



