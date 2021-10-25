Шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский вспомнил о лете, поделившись яркими совместными снимками со своей коллегой, Ольгой Мартыновской.

Как пишет Politeka.net, кулинар порадовал поклонников новым постом в своем Инстаграм. Так, Ярославский рассказал, что пересматривал летние фотографии, и нашел серию снимков, сделанных на съемочной площадке шоу «Мастер Шеф».

На фото ведущий сидел на лавочке рядом со своей коллегой по шоу Ольгой Мартыновской. При этом их наряды отлично сочетались друг с другом. Так, Ярославский был одет в джинсы и светло-желтую футболку. Мартыновская же позировала в элегантном желтом платье с рукавами-фонариками.

Судя по улыбкам на фото, ведущим было очень комфортно в компании друг друга.

«Перебирал летние фотографии и вспомнил о лете. Просто скучаю по теплу. Утром уже минус 1 было ...», - написал Владимир.

В комментариях отметилась Мартыновская, которая написала: «Мы как два лимончика».

Поклонники шеф-повара также отреагировали на пост.

«Поженились бы вы уже, ребята,....такая очаровательная пара», «Солнечные», «Как дед с бабкой на лавочке», «Просто скучаю по теплу…И снимок с Олей обязательно) Когда вы уже поженитесь?», «Что за пара», - пишут люди.

Напомним, слезы на "Мастер Шеф", жена известного повара разрыдалась из-за поступка участницы.

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