Известная телезвезда и кондитер, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала очаровательные снимки с маленькой дочкой.
Как сообщает Politeka.net, известная телезвезда и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует своих поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с маленькой дочкой, а также подсказала украинцам, чем можно заняться на карантине.
На новых фотографиях Ольга с дочкой запечатлены на прогулке, видимо, где-то за городом. Перед камерой телезвезда появилась в светлом наряде – брюках и теплой кофте, впрочем, как и ее малышка. При этом они обе блондинки. Кто-то в комментариях так и написал: "Шикарные блондинки".
В подписи к публикации Мартыновская предложила украинцам не скучать на карантине, а записаться на ее курс по кондитерскому мастерству. "Во главе со мной вы научитесь готовить трендовые десерты 2022 и выйдете из этого карантина сертифицированным кондитером. Разве можно его провести лучше?", - написала Ольга.
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