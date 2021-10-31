Известная телезвезда и кондитер, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала очаровательные снимки с маленькой дочкой.

Как сообщает Politeka.net, известная телезвезда и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует своих поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с маленькой дочкой, а также подсказала украинцам, чем можно заняться на карантине.

На новых фотографиях Ольга с дочкой запечатлены на прогулке, видимо, где-то за городом. Перед камерой телезвезда появилась в светлом наряде – брюках и теплой кофте, впрочем, как и ее малышка. При этом они обе блондинки. Кто-то в комментариях так и написал: "Шикарные блондинки".

В подписи к публикации Мартыновская предложила украинцам не скучать на карантине, а записаться на ее курс по кондитерскому мастерству. "Во главе со мной вы научитесь готовить трендовые десерты 2022 и выйдете из этого карантина сертифицированным кондитером. Разве можно его провести лучше?", - написала Ольга.

Напомним, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская растаяла в руках крепкого мужчины, в Сети раскрыли его имя: "Мой...".

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеальных макарон по-флотски: "Браво!".

Также Politeka писала, что Влюбленная судья "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась чувствами и романтичными фото: "Держите меня".