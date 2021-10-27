Судья "Мастер Шеф", бренд-шеф Ольга Мартыновская рассказала о своей деятельности, и раскрыла секрет ее важности для каждого человека, который хочет познавать что-то новое.

После победы в шоу "Мастер Шеф-3" Ольга Мартыновская стала еще популярней в Украине, сообщает Politeka.net. С 2015 года бренд-шеф работает судьей на проекте.

Примечательно, что звезда ТВ живет на две страны - на Украину и Францию. На Родине Мартыновская занимается бизнесом, в частности, она учит людей азам кулинарного искусства.

В новом посте в Инстаграм судья "Мастер Шеф" рассказала о своей деятельности. По словам Ольги, она хочет вдохновлять учеников уроками.

"Мы построили уроки не только на знаниях и опыте, но и методологии и правильной подаче информации. Благодаря этому студенты смотрят уроки как любимый сериал", - поделилась бренд-шеф.

Отметим, Ольга Мартыновская давно переехала на ПМЖ во Францию, где поначалу ей было непросто. Будущая звезда снимала квартиру у француженки, которая увлекалась кулинарией и привлекла к своему увлечению Ольгу. Женщина раскрыла звезде секреты приготовления местных соусов.

Потом повар приняла решение принять участие в популярном проекте и не пожалела.

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