Талантливая шеф-повар Ольга Мартыновская, которая стала судьей нового сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", рассказала поклонникам, какие изысканные блюда обычно готовит на Новый год.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская, которая после победы в третьем сезоне шоу "Мастер шеф" уехала во Францию и стала шеф-поваром одного из ресторанов, вернулась на Родину, где вместе с Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским стала судьей нового сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

Кроме этого Мартыновская имеет свою собственную кулинарную школу и активно ведет страницу в Instagram, где делится с поклонниками новыми рецептами обычных блюд. На этот раз Мартыновская рассказала, что готовит на празднование Нового года.

"Теперь Новый год - это повод не наготовить много, а позволить себе что-то изысканное и особенное! На приготовление и хорошую презентацию мы с мамой позволяем себе потратить не только время, но и деньги", - сказала Ольга.

Ольга рассказала, что она с мамой соблюдает пост, а брат с семьей – нет, поэтому они готовят и мясные блюда, и рыбные, и вегетарианские. Также Ольга опубликовала серию фото, на котором показала изысканные презентации блюд.

"Как вкусно и красиво все выглядит, вы молодец 😍 "," Вкуснятина ❤️ ","Узнаю и почти все готовила", "Очень привлекательно 😍🔥 ", - написали в сети.

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