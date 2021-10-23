Відома шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася поліпшеним рецептом макаронів по-флотськи.

Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проєкті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу Ольга Мартиновська поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує покращений рецепт страви "Макарони по-флотськи" і розкриває його рецепт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чи могли б ви уявити своє дитинство без таких смачних макаронів по-флотськи?



Ось і я ні. Та й навіщо?🤫



Продовжуємо спростовувати радянську пропаганду та готуємо цю страву в незвичайній інтерпретації. Готові?



Інгредієнти:

• 2 великі (а краще величееезні) «ракушки» — це макаронний виріб

• 200 г фаршу з індички

• 200 г цибулі-порей

• 20 г вершкового масла

• 100 г Моцарелли

• трохи зеленої цибулі



Процес:



1. Відваріть пасту в підсоленій воді до стану «аль денте».

2. Цибулю-порей наріжте методом жюльєн (до речі, зараз опановуємо його в Академії🤓) та протушкуйте з вершковим маслом до готовності.

3. Додайте м’ясо індички, посоліть, поперчіть та томіть протягом 5 хвилин.

4. Наповніть ракушку м’ясом з цибулею, щедро покладіть Моцареллу та відправте в духову шафу на 10 хвилин за температури 180°С. Режим — «верхній жар» чи «гриль».



Ви побачите, скільки бульйону утворилося під час приготування страви в духовій шафі — і весь він у ракушці.



Наостанок порада від шефа: не шкодуйте цибулі — вона так само важлива в цій страві, як і м’ясо.



Вуаля! Подавайте до столу та насолоджуйтеся незвичайною інтерпретацією улюбленої з дитинства страви✨



До речі, поділіться, коли востаннє готували макарони по-флотськи? ",- запитала Ольга Мартиновська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Браво!", "Оля, це так незвично, смачно і красиво, що спробую повторити.... Спасибі!!", "Клас, дуже добре виглядає і смачно".

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