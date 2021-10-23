Відома шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася поліпшеним рецептом макаронів по-флотськи.
Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проєкті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу Ольга Мартиновська поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує покращений рецепт страви "Макарони по-флотськи" і розкриває його рецепт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Чи могли б ви уявити своє дитинство без таких смачних макаронів по-флотськи?
Ось і я ні. Та й навіщо?🤫
Продовжуємо спростовувати радянську пропаганду та готуємо цю страву в незвичайній інтерпретації. Готові?
Інгредієнти:
• 2 великі (а краще величееезні) «ракушки» — це макаронний виріб
• 200 г фаршу з індички
• 200 г цибулі-порей
• 20 г вершкового масла
• 100 г Моцарелли
• трохи зеленої цибулі
Процес:
1. Відваріть пасту в підсоленій воді до стану «аль денте».
2. Цибулю-порей наріжте методом жюльєн (до речі, зараз опановуємо його в Академії🤓) та протушкуйте з вершковим маслом до готовності.
3. Додайте м’ясо індички, посоліть, поперчіть та томіть протягом 5 хвилин.
4. Наповніть ракушку м’ясом з цибулею, щедро покладіть Моцареллу та відправте в духову шафу на 10 хвилин за температури 180°С. Режим — «верхній жар» чи «гриль».
Ви побачите, скільки бульйону утворилося під час приготування страви в духовій шафі — і весь він у ракушці.
Наостанок порада від шефа: не шкодуйте цибулі — вона так само важлива в цій страві, як і м’ясо.
Вуаля! Подавайте до столу та насолоджуйтеся незвичайною інтерпретацією улюбленої з дитинства страви✨
До речі, поділіться, коли востаннє готували макарони по-флотськи? ",- запитала Ольга Мартиновська.
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Дорофєєва, солістка Go_A і Кароль влаштували битву фатальних образів на "Міс Україна": Осадча не залишилася осторонь
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
16-річний переможець "Співають всі" змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць: "Боже, як можна"
Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Браво!", "Оля, це так незвично, смачно і красиво, що спробую повторити.... Спасибі!!", "Клас, дуже добре виглядає і смачно".
Раніше повідомлялося, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська не впізнала саму себе на фото 10-річної давності: "Боже, хто це..."
Також, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська вперше показала других батьків, яким замінила дочку: "Хотіли удочерити"
Politeka розповідала, закохана суддя "Майстер Шеф" Мартиновська поділилася почуттями й романтичними фото: "Тримайте мене"