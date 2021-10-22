Шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф" з Ектором-Хіменес Браво Ольга Мартиновська показала себе на фото 10-річної давності, поділившись з українцями.
Як пише Politeka.net, телезірка і шеф-кухар ресторану в Парижі, яка стала суддею шоу "Майстер Шеф" з Єктором Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська не тільки блищить на ТБ, але і веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ольга показала свою фотографію, яка висіла на на стіні. Там була відображена Мартинівська, але 10 років тому.
"Сама себе ледь впізнала, я дуже змінилася за 10 років?",- запитала Ольга у фанатів, запропонувавши два варіанти відповіді.
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"Боже, хто це такий молоденький висить? Брови, головне, брови, подивіться які. Боже, така молоденька...",- сказала Ольга у відео, показуючи фото.
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