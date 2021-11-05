Суддя популярного українського шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський покрасувався кумедною піжамою і показав себе в домашній обстановці.

42-річний Володимир Ярославський-відомий шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану "Lucky«, бренд-шеф магазину» Good Wine«, а також один із суддів шоу»Майстер Шеф". Після своєї появи на телебаченні він став досить відомим, і зараз на додаток до роботи активно веде сторінку в Instagram.

Як пише Politeka.net, у новій публікації Ярославський показав себе в досить несподіваному образі. Так, шеф-кухар опублікував фото, на яких він сидів у ліжку. На ньому була піжама з кумедним принтом у вигляді ланцюжка пінгвінів.

Як розповів Володимир, в такому вигляді він здався в рамках флешмобу для благодійного проекту.

"На вечір одягаю піжаму",-підписав знімок шеф-кухар.

У коментарях тут же помітили, що в схожій піжамі раніше здалася інша суддя «Майстер Шеф», Ольга Мартиновська. Варто відзначити, що шанувальники люблять жартома приписувати їм з Володимиром взаємну симпатію.

"У вас з Олечкою family look", - написали Ярославському.

Нагадаємо, учасник "Майстер Шеф" вразив своєю хитрістю навіть суддю Ярославського.

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Ярославський приголомшив розкішною шевелюрою.

Також Politeka писала, що учасники "Майстер Шеф" зганьбилися, нагодувавши суддю Ярославського сирою куховаркою.