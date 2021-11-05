Судья популярного украинского шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский покрасовался забавной пижамой и показал себя в домашней обстановке.

42-летний Владимир Ярославский – известный шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана «Lucky», бренд-шеф магазина «Good Wine», а также один из судей шоу «Мастер Шеф». После своего появления на телевидении он стал довольно известным, и сейчас в дополнение к работе активно ведет страничку в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, в новой публикации Ярославский показал себя в довольно неожиданном образе. Так, шеф-повар опубликовал фото, на которых он сидел в кровати. На нем была пижама с забавным принтом в виде цепочки пингвинов.

Как рассказал Владимир, в таком виде он показался в рамках флешмоба для благотворительного проекта.

«На вечер надеваю пижаму», - подписал снимок шеф-повар.

В комментариях тут же заметили, что в похожей пижаме ранее показалась другая судья «Мастер Шеф», Ольга Мартыновская. Стоит отметить, что поклонники любят в шутку приписывать им с Владимиром взаимную симпатию.

«У вас с Олечкой family look», - написали Ярославскому.

Напомним, участник "Мастер Шеф" поразил своей хитростью даже судью Ярославского.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Ярославский огорошил роскошной шевелюрой.

Также Politeka писала, что участники "Мастер Шеф" опозорились, накормив судью Ярославского сырой стряпней.