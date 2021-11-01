Судья популярного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделись с поклонниками кадрами с прогулки по осеннему лесу и насмешил фото с "роскошной шевелюрой".

Как пишет Politeka.net, 42-летний известный украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine" Владимир Ярославский засветился на телевидении в проекте "Мастер Шеф", где стал судьей вместе с Ольгой Мартиновской и Эктором Хименесом-Браво.

В своем Instagram кулинар часто делится не только фотографиями со съемок, но и показывает свою личную жизнь и досуг. На этот раз Ярославский опубликовал несколько фотографий с прогулки по осеннему лесу.

"Выходной день. Сегодня просто отдых. Теплая и солнечная погода - просто счастье ❤️ Об умных и полезных вещах будем потом ☺️

А сейчас, давайте вместе наслаждаться природой-меня это очень сильно восстанавливает во всех сеансах.

Обнимаю и суперового вам дня 🤗 ", - пожелал Ярославский.

Заметим, что на первом фото кулинар, который всегда носит короткую, даже лысую стрижку, примерил искусственную шевелюру, чем насмешил поклонников.

"Владимир, вы красавец, после похудения просто мальчик, так держать! 🔥😍 ", "Джигит 🔥😂🙌 ", "у кого-то забрали гнездо 😂😂😂😊", "Джигит))", "Красавец не то слово! 🔥🔥🔥 Новый Холостяк не вы?", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что участники "Мастер Шеф" опозорились, накормив судью Ярославского сырой стряпней: "Ой фу, ну как можно...".

Напомним, что Ярославский и Мартыновская с "Мастер Шеф" показали свои чувства друг к другу: "Поженились бы вы уже".

A еще Politeka сообщала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский показал семейную" охоту", в которой участвует с детства: "Выезжаем в лес...".