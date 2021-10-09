Український шеф-кухар і суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський показав своє сімейне дозвілля, поділившись милими кадрами в Instagram.

Про це пише Politeka.net. Так, 42-річний кулінар вирішив розповісти шанувальникам про свою сімейну традицію. Як з'ясувалося, його рідні люблять збиратися разом для походу за грибами.

"Наша сім'я збирається найчастіше разом, коли ми виїжджаємо в ліс на тихе полювання! Збирають гриби все, навіть наймолодший вже вміє знаходити правильні! Звичайне підйом о 4-4. 20 ранку виїжджаємо о 5.45 і навіть раніше! Улюблене місце-Сухолуччя за традицією беремо купу смакоти і снідаємо відразу як прибуваємо на місце, а потім вже до пошуків", - розповів Ярославський.

Він додав, що його самого залучали до цієї традиції з наймолодшого віку.

"Мама говорила, що почали брати мене на тихе полювання, коли мені був тільки 1 рік", - зізнався шеф-кухар.

У пості він поділився знімками, на яких можна було побачити, як вони з рідними збирають гриби.

"Прямо ціла банда грибників", - жартома відзначили в коментарях.

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