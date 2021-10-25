Шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський згадав про літо, поділившись яскравими спільними знімками зі своєю колегою, Ольгою Мартиновською.

Як пише Politeka.net, кулінар порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. Так, Ярославський розповів, що переглядав літні фотографії, і знайшов серію знімків, зроблених на знімальному майданчику шоу «Майстер Шеф».

На фото ведучий сидів на лавочці поруч зі своєю колегою по шоу Ольгою Мартиновською. При цьому їх наряди відмінно поєднувалися один з одним. Так, Ярославський був одягнений в джинси і світло-жовту футболку. Мартиновська ж позувала в елегантній жовтій сукні з рукавами-ліхтариками.

Судячи з посмішок на фото, ведучим було дуже комфортно в компанії один одного.

"Перебирав літні фотографії і згадав про літо. Просто сумую по теплу. Ранком вже мінус 1 було ...",- написав Володимир.

У коментарях відзначилася Мартиновська, яка написала: "Ми як два лимончика".

Шанувальники шеф-кухаря також відреагували на пост.

"Одружилися б ви вже, хлопці,....така чарівна пара", "сонячні", "як дід з бабою на лавочці", "просто сумую за теплом...і знімок з Олею обов'язково) коли ви вже одружитеся?", "Що за пара", - пишуть люди.

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