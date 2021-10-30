В Україні з 2011 року йде шоу "Майстер Шеф", де кухарі-початківці змагаються, хто з них найкращий, іноді у них виходять вкрай невдалі страви.

Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський став суддею на "Майстер Шеф", де оцінює страви учасників на змаганнях, повідомляє Politeka.net.

На шоу деякі здатні здивувати членів журі, але не завжди приємно. В одному з конкурсів учасники, Олександр Кривець і Світлана Ткаченко, намагалися приготувати ідеальний чізкейк, але у них в підсумку це не вийшло. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Чізкейк -це катастрофа, тому що, він не пропечений, він знову схопився тільки зверху, у нього текстура взагалі не "чізкейкєчна"", - з розчаруванням прокоментувала Світлана.

Володимир Ярославський підганяв жовту команду.

"Якщо через 30 секунд не буде чізкейку, піду не розрахувавшись", - заявив суддя, який зображував з себе відвідувача ресторану.

За зізнанням Олександра блюдо виявилося негарним і рідким, і йому було соромно подавати таку сиру стряпанину , але все-таки він підніс її судді, прикрасивши вершками.

У мережі прокоментували відео:

"Ой фу, ну як можна подавати таке? Ще й зверху пригорів 🤦", " Ярославський такий зарозумілий - подай йому, ще щось не подобається? До людей треба ставитися по-нормальному".

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