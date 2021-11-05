Талановита шеф-кухар та суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася рецептом млинців, які кожного ранку готує дочці.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська після перемоги у третьому сезонні кулінарного шоу "Мастер Шеф" поїхала до Франції, де стала шеф-кухарем одного із ресторанів. Зараз Мартиновська стала суддею нового сезону проєкту "Мастер Шеф. Професіонали".

У своєму Instagram Мартиновська не тільки розповідає про зйомки, а й ділиться рецептами. Цього разу вона показала, які млинці готує для дочки Віри. Мартиновська опублікувала змонтоване відео у сторіс, де показала покроковий рецепт.

Також Ольга поділилася своїм "секретом" і розповіла, чому донька любить саме її млинці.

"Я розтоплюю вершкове масло (15-20гр) і додаю в тісто. Це мій секретик) Саме тому Віруня найбільше любить мамині млинці)) Сила в маслі, як кажуть французи)", - написала Мартиновська.

Також Оля розповіла, що з 2 років її донька кожного ранку їсть млинці. Найбільше їй подобається поєднувати із нутеллою або медом.

"З 2-х рочків кожен божий ранок Віра їсть млинець. Найбільше любить з медом або з нутеллою. Іноді з малиновим варенням", - написала Ольга.

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