Відома шеф-кухар і переможниця 3-го сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, де знаходить силу волі.
Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проєкті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Ольга Мартиновська вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Вона запропонувала задати їй питання, щоб вони отримали відповідь на найцікавіші питання. Спочатку їй написали комплімент: "Ольга, ви найкраща! Не перестаю вами захоплюватися".
"Хороше питання, з нього і почнемо. Спасибі!",- відповіла суддя "МастерШеф"
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Також, її запитали, де вона знаходить силу волі.
"Ой, все настільки індивідуально! Правда! У кожного з нас своє джерело сили і волі. Коли я сама не справляюся, то йду до хорошого психолога. Ми і самі знаємо всі відповіді, але не завжди можеш зізнатися собі і прийняти. А поговоривши з фахівцем стає точно легше", - відповіла Ольга Мартиновська.
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