Талантливая шеф-повар и судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом блинов, которые каждое утро готовит дочери.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская после победы в третьем сезонные кулинарного шоу "Мастер Шеф" уехала во Францию, где стала шеф-поваром одного из ресторанов. Сейчас Мартыновская стала судьей нового сезона проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

В своем Instagram Мартыновская не только рассказывает о съемках, но и делится рецептами. На этот раз она показала, какие блины готовит для дочери Веры. Мартыновская опубликовала смонтированное видео в сторис, где показала пошаговый рецепт.

Также Ольга поделилась своим "секретом" и рассказала, почему дочка любит именно ее блины.

"Я растапливаю сливочное масло (15-20гр) и добавляю в тесто. Это мой секретик) именно поэтому Веруня больше всего любит мамины блины)) Сила в масле, как говорят французы)", - написала Мартыновская.

Также Оля рассказала, что с 2 лет ее дочь каждое утро ест блины. Больше всего ей нравится сочетать с нутеллой или медом.

"С 2-х лет каждое божье утро Вера ест блин. Больше всего любит с медом или с нутеллой. Иногда с малиновым вареньем", - написала Ольга.

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