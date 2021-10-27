Суддя "Майстер Шеф", бренд-шеф Ольга Мартиновська розповіла про свою діяльність, і розкрила секрет її важливості для кожної людини, яка хоче пізнавати щось нове.

Після перемоги в шоу "Майстер Шеф-3" Ольга Мартиновська стала ще популярніше в Україні, повідомляє Politeka.net. З 2015 року бренд-шеф працює суддею на проекті.

Примітно, що зірка ТБ живе на дві країни - на Україну і Францію. На батьківщині Мартиновська займається бізнесом, зокрема, вона вчить людей азам кулінарного мистецтва.

У новому пості в Instagram суддя "Майстер Шеф" розповіла про свою діяльність. За словами Ольги, вона хоче надихати учнів уроками.

"Ми побудували уроки не тільки на знаннях і досвіді, а й методології та правильній подачі інформації. Завдяки цьому студенти дивляться уроки як улюблений серіал", - поділилася бренд-шеф.

Зазначимо, Ольга Мартиновська давно переїхала на ПМЖ до Франції, де спочатку їй було непросто. Майбутня зірка знімала квартиру у француженки, яка захоплювалася кулінарією і привернула до свого захоплення Ольгу. Жінка розкрила зірці секрети приготування місцевих соусів.

Потім кухарка прийняла рішення взяти участь в популярному проекті і не пошкодувала.

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