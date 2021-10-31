Відома телезірка і кондитер, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала чарівні знімки з маленькою донькою.

Як повідомляє Politeka.net, відома телезірка і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з маленькою донькою, а також підказала українцям, чим можна зайнятися на карантині.

На нових фотографіях Ольга з донькою відображені на прогулянці, мабуть, десь за містом. Перед камерою телезірка з'явилася в світлому вбранні - брюках і теплій кофті, втім, як і її Малятко. При цьому вони обидві блондинки. Хтось в коментарях так і написав:"шикарні блондинки".

У підписі до публікації Мартиновська запропонувала українцям не нудьгувати на карантині, а записатися на її курс з кондитерської майстерності. "На чолі зі мною ви навчитеся готувати трендові десерти 2022 і вийдете з цього карантину сертифікованим кондитером. Хіба можна його провести краще?",- написала Ольга.

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