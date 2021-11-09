Судья "Мастер Шеф", бренд-шеф Ольга Мартыновская показала своих родных и рассказала один из простых способов выразить им свою любовь и уважение.

Судья "Мастер Шеф" занимается развитием карьеры, сообщает Politeka.net. С популярностью Ольге Мартыновской помогла победа в третьем сезоне шоу, позже в котором она заняла место рядом с ресторатором Эктором Хименесом-Браво.

В своем Инстаграм звезда часто разговаривает о личном и кулинарии. В этот раз она показала родных и рассказала простой способ сделать им приятное.

"Еда — самый быстрый и действенный способ сделать человеку приятно. Ну, согласитесь, если утро начинается с ароматного кофе и свежего круассана с карамелью, разве оно может быть плохим?", - написала шеф-повар.

По ее словам, после тяжелого рабочего дня также любимому будет приятно поесть мяса по новому рецепту, а маме - попробовать вкусный пирог.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", "Вы Великолепная! Обожаю и обнимаю 😍", "Вы невероятная женщина", "Искренне восхищаюсь вами!!! Новых свершений ❤️❤️❤️", "Вы прекрасны! 👍🏻👍🏻👍🏻", "Да, наш успех это заслуга близких 70%, а у некоторых и 90%", - написали пользователи сети.

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