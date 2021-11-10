Известные кулинары Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский неожиданно появились вместе "на сцене" "Х-Фактора".

Как сообщает Politeka.net, известная украинская кулинар и кондитер, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис необычными кадрами в сторис, на которых вместе со своим коллегой появилась в фотозоне, которая напоминает сцену "Х-Фактора".

На кадрах Мартыновская и Ярославский, пританцовывая, стоят у микрофона и вроде как выступают. Тем временем в зале видно толпу зрителей, которые просто в восторге от происходящего.

"Возможно все", - подписала сторис Ольга Мартыновская слоганом телеканала СТБ. Надо сказать, что судьи "Мастер Шеф" здорово заинтриговали своим появлением в фотозоне шоу "Х-Фактор". Похоже, зрителям снова уготовили что-то интересное.

Отметим, что на днях телеканал СТБ представил свои планы и проекты на ближайшее будущее. Так уже известно, что съемки нового сезона шоу "Х-Фактор" назначены на следующий год. Может в нем зрители увидят еще и Мартыновскую с Ярославским.

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