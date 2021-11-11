Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала свою дочь и порадовала рецептом к новогоднему столу.
Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На фото она показала свою дочь. Под фото она решила представить рецепт к новогоднему столу, и рассказать, как проводит этот праздник со своей семьей.
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"Хочу добавить уют в ваш вечер и познакомить вас поближе с семьей. Ну, и без новогоднего рецепта для детей вас не оставлю — пора готовиться к самой атмосферной ночи
Новый год мы обычно встречаем с родителями, братом и их семьей. На всех у нас трое детей – Варвара, Матвей, Вирусик. Варвара – фанат Оливье, Матвей – пюрешки и утиной ножки, а Вирунчик любит подарочки от курочки – так я называю куриные попьеты. На кулинарном курсе в Академии мы, кстати, готовили их из кролика.
Это французские мясные «штучки», реально похожие на подарочки. Уверена, вашим деткам, да и взрослым, понравятся! Поехали?
Берем:
🎄 2 куриных филе
🎄 50 мл сливок 20-25%
🎄 немного петрушки
🎄 соль и перец
🎄 50 г беби-моцареллы
🎄 веточку тимьяна
🎄 половину морковки и половину луковицы
🎄 20 г сливочного масла
🎄 300 мл воды
Еще понадобится кулинарная нить 👌
- Одно филе нарезаем тонкими слайсами (как на отбивной) и отбиваем молотком через пищевую пленку, плоскостью 7 на 7 см.
- Из другого филе делаем начинку – это не фарш, а некий мусс, который по консистенции похож на нагетсы (именно поэтому их так любит Вера). То есть мясо перебиваем в блендере – не поштучно, а с горизонтальным ножом – называется куттер.
- В перебитое мясо вводим холодные сливки, немного петрушки (моя девочка искренне верит, что от петрушки растут красивые вьющиеся волосы), соль, перец по вкусу.
- На отбитый кусочек куриного филе кладем ложку мусса и внутрь пол шарика беби-моцареллы. Заворачиваем и перематываем нитью.
- В сотейнике или сковороде из воды и овощей с тимьяном готовим короткий овощной бульон и добавляем сливочное масло. Именно в нем на медленном огне я и готовлю попьет. Под крышкой или пергаментом. Бульону должно быть немного – примерно на 1/3 мясных подарочков. Готовим 15 мин. Можно даже в духовом шкафу, а сверху посыпать еще сыром… фантазируйте, мои хорошие!
Подаем с картофелем, брокколи или пастой…", - поделилась рецептом Ольга Мартыновская.
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