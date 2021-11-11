Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала свою дочь и порадовала рецептом к новогоднему столу.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Ольга Мартыновская

Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На фото она показала свою дочь. Под фото она решила представить рецепт к новогоднему столу, и рассказать, как проводит этот праздник со своей семьей.

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"Хочу добавить уют в ваш вечер и познакомить вас поближе с семьей. Ну, и без новогоднего рецепта для детей вас не оставлю — пора готовиться к самой атмосферной ночи

Новый год мы обычно встречаем с родителями, братом и их семьей. На всех у нас трое детей – Варвара, Матвей, Вирусик. Варвара – фанат Оливье, Матвей – пюрешки и утиной ножки, а Вирунчик любит подарочки от курочки – так я называю куриные попьеты. На кулинарном курсе в Академии мы, кстати, готовили их из кролика.

Это французские мясные «штучки», реально похожие на подарочки. Уверена, вашим деткам, да и взрослым, понравятся! Поехали?

Берем:

🎄 2 куриных филе

🎄 50 мл сливок 20-25%

🎄 немного петрушки

🎄 соль и перец

🎄 50 г беби-моцареллы

🎄 веточку тимьяна

🎄 половину морковки и половину луковицы

🎄 20 г сливочного масла

🎄 300 мл воды

Еще понадобится кулинарная нить 👌

  1. Одно филе нарезаем тонкими слайсами (как на отбивной) и отбиваем молотком через пищевую пленку, плоскостью 7 на 7 см.
  2. Из другого филе делаем начинку – это не фарш, а некий мусс, который по консистенции похож на нагетсы (именно поэтому их так любит Вера). То есть мясо перебиваем в блендере – не поштучно, а с горизонтальным ножом – называется куттер.
  3. В перебитое мясо вводим холодные сливки, немного петрушки (моя девочка искренне верит, что от петрушки растут красивые вьющиеся волосы), соль, перец по вкусу.
  4. На отбитый кусочек куриного филе кладем ложку мусса и внутрь пол шарика беби-моцареллы. Заворачиваем и перематываем нитью.
  5. В сотейнике или сковороде из воды и овощей с тимьяном готовим короткий овощной бульон и добавляем сливочное масло. Именно в нем на медленном огне я и готовлю попьет. Под крышкой или пергаментом. Бульону должно быть немного – примерно на 1/3 мясных подарочков. Готовим 15 мин. Можно даже в духовом шкафу, а сверху посыпать еще сыром… фантазируйте, мои хорошие!

Подаем с картофелем, брокколи или пастой…", - поделилась рецептом Ольга Мартыновская.

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