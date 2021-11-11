Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала свою дочь и порадовала рецептом к новогоднему столу.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На фото она показала свою дочь. Под фото она решила представить рецепт к новогоднему столу, и рассказать, как проводит этот праздник со своей семьей.

"Хочу добавить уют в ваш вечер и познакомить вас поближе с семьей. Ну, и без новогоднего рецепта для детей вас не оставлю — пора готовиться к самой атмосферной ночи

Новый год мы обычно встречаем с родителями, братом и их семьей. На всех у нас трое детей – Варвара, Матвей, Вирусик. Варвара – фанат Оливье, Матвей – пюрешки и утиной ножки, а Вирунчик любит подарочки от курочки – так я называю куриные попьеты. На кулинарном курсе в Академии мы, кстати, готовили их из кролика.

Это французские мясные «штучки», реально похожие на подарочки. Уверена, вашим деткам, да и взрослым, понравятся! Поехали?

Берем:

🎄 2 куриных филе

🎄 50 мл сливок 20-25%

🎄 немного петрушки

🎄 соль и перец

🎄 50 г беби-моцареллы

🎄 веточку тимьяна

🎄 половину морковки и половину луковицы

🎄 20 г сливочного масла

🎄 300 мл воды

Еще понадобится кулинарная нить 👌

Одно филе нарезаем тонкими слайсами (как на отбивной) и отбиваем молотком через пищевую пленку, плоскостью 7 на 7 см. Из другого филе делаем начинку – это не фарш, а некий мусс, который по консистенции похож на нагетсы (именно поэтому их так любит Вера). То есть мясо перебиваем в блендере – не поштучно, а с горизонтальным ножом – называется куттер. В перебитое мясо вводим холодные сливки, немного петрушки (моя девочка искренне верит, что от петрушки растут красивые вьющиеся волосы), соль, перец по вкусу. На отбитый кусочек куриного филе кладем ложку мусса и внутрь пол шарика беби-моцареллы. Заворачиваем и перематываем нитью. В сотейнике или сковороде из воды и овощей с тимьяном готовим короткий овощной бульон и добавляем сливочное масло. Именно в нем на медленном огне я и готовлю попьет. Под крышкой или пергаментом. Бульону должно быть немного – примерно на 1/3 мясных подарочков. Готовим 15 мин. Можно даже в духовом шкафу, а сверху посыпать еще сыром… фантазируйте, мои хорошие!

Подаем с картофелем, брокколи или пастой…", - поделилась рецептом Ольга Мартыновская.

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