Учасники популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" посварилися через продукти, конфлікт дійшов до погроз.

Як передає Politeka.net, зараз проходить 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Так, цього разу на акаунті кулінарного шоу "Майстер Шеф" опублікували нове відео. На одному з конкурсів на кухні розгорівся конфлікт. Один з учасників білої команди підійшов до чорних, щоб обмінятися продуктами. Однак, він отримав відмову, через що конфлікт дійшов до погроз (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я категорично налаштований проти тому що вони прекрасно розуміли, що вони мені вчора нічого не дали і вигнали мене. І сьогодні я їм теж нічого не дам. А що я вам повинен давати? У вас білий, У мене чорний. Що я втрачаю? Нічого", - прокоментував ситуацію учасник чорної команди.

"Боже мій, я не знаю, викиньте його з цього проекту. Я вже просто не можу, мені хочеться на нього порчу якусь навести, розумієш, щоб він крім крокенбуша нічого не міг приготувати. Я вже стою і думаю, Закрий свій рот, з тобою ніхто не розмовляє, я розмовляю зі Свєтою", - різко відповів учасник білої команди.

Раніше повідомлялося, фаворит шоу Діхтяр, який вилетів з "Майстер Шеф", розповів про заздрість і ревнощі: "Не буду зупинятися"

Також, дружина відомого шеф-кухаря зізналася, з ким у неї не склалася дружба на "Майстер Шеф": "Не люблю, коли брешуть"

Politeka розповідала, шоу "Майстер Шеф", виліт улюбленця глядачів спровокував хвилю обурення: "Боже, тільки не ти"



