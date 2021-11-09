Яркий участник 11 сезона шоу "МастерШеф" Дмитрий Дихтяр покинул проект в 11-м выпуске, что очень расстроило зрителей.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на "КП в Украине", выбывший из шоу "Мастер Шеф" участник Дмитрий Дихтяр рассказал, что пришел на проект, чтобы испытать себя в кулинарии, так как давно интересовался этой темой. Также яркий участник поделился планами на будущее и рассказал о зависти на шоу.

По словам Дмитрия, его образы были самыми яркими на проекте, из-за этого ему завидовали некоторые участники. В каждом эфире его появление вызывало ажиотаж, шокированы были не только зрители, но и участники.

"Девочки чувствовали, наверное, некоторую ревность и зависть, потому что не все могли себе позволить выглядеть так, как выгляжу я", - говорит Дихтяр.

Он также отметил, что не реагирует на критиков, которые говорят, что он пришел на проект попиариться и обратить на себя внимание, а не заниматься кулинарией.

"Внешний вид и мой образ – это никаким образом не связано с кулинарией, потому что это мое личное проявление себя в этой жизни", - отмечает Дмитрий. Он также заявил, что не собирается останавливаться и продолжит заниматься кулинарией после вылета из проекта. "Мне нравится то, что я делаю, поэтому не буду останавливаться после ухода с проекта", - подытожил Дмитрий.

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