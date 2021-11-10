Участник "МастерШеф 11" Александр Кривец и уже вылетевший из шоу Дмитрий Дихтяр нашли чем удивить публику в погоне за победой.

В одиннадцатом эфире в рамках одного из конкурсов членам команды можно было съесть один из ингридиентов соперников. Александр Кривец из "синих" решил насолить оппонентам, съев их приготовленное карпаччо (блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом).

"Посмотрите, какая свинья", - воскликнула Яна Лескова, капитан "красных", наблюдая как Кривец "уничтожает" поднос с блюдом.

Примечательно, что Кривцу на помощь вызвался еще один участник "синей" команды Дмитрий Дихтяр - вегетарианец, который два года не ел мяса.

"Дима, который кричит на всех, кто есть мясо "фу"? Дима идет есть наше карпаччо? Я просто не понимаю", - с возмущением комментировала Лескова.

Таким образом, Кривец и Дихтяр быстренько расправились с карпаччо на глазах у изумленного судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

Пользователи активно обсуждают ситуацию:

"Саша, молодец. Я смеялась. А Яна так смотрела, взглядом убивала🤣"

"Саша: выполняет всё в рамках конкурса, чтобы победить. Люди: он такой плохой, как же так можно. Вы совсем с ума сошли?"

"Ну и молодец) Мне понравилось, как он сказал: "Я за рамки конкурса не выходил - извиняться не собираюсь"

"Поступок Саши выглядит некрасиво. Но конкурс есть конкурс"

"Ладно Саша, но вот Дима реально дал жару😅"

"Да боже, там того мяса кот наплакал. И я бы съела и добавки попросила. Чего они такой акцент на этом делают?"

"А Дима же веган!!!!😕"

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