Участники популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" повздорили из-за продуктов, конфликт дошел до угроз.

Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Так, на этот раз на аккаунте кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали новое видео. На одном из конкурсов на кухне разгорелся конфликт. Один из участников белой команды подошел к черным, чтобы обменяться продуктами. Однако, он получил отказ, из-за чего конфликт дошел до угроз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я категорически настроен против потому что они прекрасно понимали, что они мне вчера ничего не дали и выгнали меня. И сегодня я им тоже ничего не дам. А что я вам должен давать? У вас белый, у меня черный. Что я теряю? Ничего", - прокомментировал ситуацию участник черной команды.

"Боже мой, я не знаю, выкиньте его с этого проекта. Я уже просто не могу, мне хочется на него порчу какую-то навести, понимаешь, чтобы он кроме крокенбуша ничего не мог приготовить. Я уже стою и думаю, закрой свой рот, с тобой никто не разговаривает, я разговариваю со Светой", - резко ответил участник белой команды.

Ранее сообщалось, вылетевший из "Мастер Шеф" фаворит шоу Дихтяр рассказал о зависти и ревности: "Не буду останавливаться"

Также, жена известного шеф-повара призналась, с кем у нее не сложилась дружба на "Мастер Шеф": "Не люблю, когда врут"

Politeka рассказывала, шоу "Мастер Шеф", вылет любимчика зрителей спровоцировал волну негодования: "Боже, только не ты"



