Відомий ресторатор, шоумен Ектор Хіменес-Браво заінтригував українців кадрами зі зйомок нового сезону популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф".

Як пише Politeka.net, шоумен і суддя «Мастершеф» поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram.

Як стало відомо, вже стартували зйомки нового сезону проекту "Майстер Шеф", в якому кулінари різного професійного рівня змагаються між собою у своїй майстерності.

На відео Ектор показав нарізку кадрів зі знімального майданчика. Шоумен не став демонструвати занадто багато чого: в ролику можна побачити тільки як він з двома іншими суддями – Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською – розповідають щось перед камерами і знімальною групою.

Судді куштували якусь страву, посміхалися і щось обговорювали. При цьому Ектор активно жестикулював з властивою йому емоційністю.

Шанувальники "Мастершеф" не стримали радості після таких кадрів.

"Сподіваюся сезон професіоналів", "клас вже чекаю з нетерпінням», "класний сезон був майстер шеф Підлітки, тільки один, я б ще подивилася", "зірки хто????? Було б класно зі старих сезонів улюблених учасників, а не типу селебріті", "мені так подобається ваш суддівський склад супер команда професіоналів", "Ольга завжди так дивиться на їжу коли Ектор пробує, як ніби вона їсти хоче", - пишуть люди.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" на відпочинку з мамою зізнався, що закоханий.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво оголосив про початок нового етапу у своєму житті.

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