Відомий ресторатор, шоумен Ектор Хіменес-Браво заінтригував українців кадрами зі зйомок нового сезону популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф".
Як пише Politeka.net, шоумен і суддя «Мастершеф» поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram.
Як стало відомо, вже стартували зйомки нового сезону проекту "Майстер Шеф", в якому кулінари різного професійного рівня змагаються між собою у своїй майстерності.
На відео Ектор показав нарізку кадрів зі знімального майданчика. Шоумен не став демонструвати занадто багато чого: в ролику можна побачити тільки як він з двома іншими суддями – Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською – розповідають щось перед камерами і знімальною групою.
Судді куштували якусь страву, посміхалися і щось обговорювали. При цьому Ектор активно жестикулював з властивою йому емоційністю.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Масштабна трагедія на концерті, жертв все більше: "Нехай їхні душі упокояться, а Тревіс пізнає біль"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин з вагітною нареченою розлютили Приходька: "Це тикання кульок, ці ось радості..."
Не стало знаменитої актриси, яка довгий час страждала від хвороби: сім'я повідомила про трагедію
Дружина відомого шеф-кухаря зізналася, з ким у неї не склалася дружба на "Майстер Шеф": "Не люблю, коли брешуть"
Шанувальники "Мастершеф" не стримали радості після таких кадрів.
"Сподіваюся сезон професіоналів", "клас вже чекаю з нетерпінням», "класний сезон був майстер шеф Підлітки, тільки один, я б ще подивилася", "зірки хто????? Було б класно зі старих сезонів улюблених учасників, а не типу селебріті", "мені так подобається ваш суддівський склад супер команда професіоналів", "Ольга завжди так дивиться на їжу коли Ектор пробує, як ніби вона їсти хоче", - пишуть люди.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" на відпочинку з мамою зізнався, що закоханий.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво оголосив про початок нового етапу у своєму житті.
Також Politeka писала, Ектор Хіменес-Браво вперше вивів у світ свою головну жінку.