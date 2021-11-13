Цікава ситуація сталася на "МайстерШеф 11" з суддями Ольгою Мартиновською, Ектором Хіменесом-Браво і Володимиром Ярославським, а також з одним з учасників Максимом Самчуком.

Згідно з одним з конкурсів, Самчуку необхідно було навмання вибрати картку зі знаком зодіаку. Хлопець сильно хотів вибрати Тельця, як Ярославський, та й сам він є представником цього знака, але фортуна від нього відвернулася, і Максим витягнув картку з Дівою.

Учасник засмутився, що було дуже помітно. Його поведінка зачепила Мартиновську, яка за знаком зодіаку якраз Діва. Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передає Politeka.net.

"Сволота яка!", - вигукнув хтось із учасників.

Мартиновська, звичайно, жартуючи, нібито образилася на учасника, і вже було розвернулася, щоб покинути кухню "МайстерШеф".

"Я взагалі не зрозумів цього! Я це зробив не спеціально, я просто був засмучений через те, що я не взяв Тельця. Я забув геть, хто до якого знаку відноситься, крім Вови, я забув, що це Оля", - намагався виправдатися Самчук.

"Я там мало не розплакався, мені було прикро... але мені було і смішно. Це провал року просто", - конфуз його сильно стривожив.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють ситуацію:

"Я напевно раз 15 подивилася, так смішно 🤣"

"😅я теж "Діва". Мене теж образили😀"

"І ось з цього Ольга в рази краще Лізи"

"Адекватна реакція на дів.😂"

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