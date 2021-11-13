Любопытная ситуация произошла на "МастерШеф 11" с судьями Ольгой Мартыновской, Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским, а также с одним из участников Максимом Самчуком.

Согласно одного из конкурсов, Самчуку необходимо было наугад выбрать карточку со знаком зодиака. Парень сильно хотел выбрать Тельца, как Ярославский, да и сам он является представителем этого знака, но фортуна от него отвернулась, и Максим вытащил карточку с Девой.

Участник расстроился, что было очень заметно. Его поведение задело Мартыновскую, которая по знаку зодиака как раз Дева. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net.

"Сволочь какая!", - выкрикнул кто-то из участников.

Мартыновская, конечно, шутя, якобы обиделась на участника и уж было развернулась, чтобы покинуть кухню "МастерШеф".

"Я вообще не понял этого! Я это сделал не специально, я просто был расстроенный из-за того, что я не взял Тельца. Я забыл напрочь, кто к какому знаку относится, кроме Вовы, я забыл, что это Оля", - пытался оправдаться Самчук.

"Я там чуть не расплакался, мне было обидно... но мне было и смешно. Это провал года просто", - конфуз его сильно встревожил.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают ситуацию:

"Я наверное раз 15 посмотрела, так смешно 🤣"

"😅 я тоже "Дева". Меня тоже обидели😀"

"И вот по этому Ольга в разы лучше Лизы"

"Адекватная реакция на Дев.😂"

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