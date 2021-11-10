В сети показали необычный анонс нового выпуска кулинарного шоу "Мастер Шеф", в котором Эктор Хименес Браво превратился в дьявола.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале программы "Мастер Шеф" опубликовали необычное видео, которое является анонсом нового выпуска шоу. И надо сказать, ролик производит впечатление своими неожиданными сюжетными поворотами. Похоже, участникам уготовили действительно необычное испытание (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, судя по анонсу, участников программы разделят на две группы – одни будут в "раю" от Владимира Ярославского, а вторые в "аду" от Эктора. Впечатляет и образ Хименеса-Браво в этом выпуске – он превратился в дьявола с рогами. "Меня все это рассердило, и я превратился в дьявола", - угрожающе говорит Эктор в ролике.

"Кому достанется фруктовая благодать Владимира, а кому мясная бесовщина Эктора", - говорит диктор сюжета. При этом в видео можно увидеть стол с красивыми фруктами и овощами, а также кровавые головы и туши животных. Надо сказать, что выглядит все это действительно адски необычно.

Напомним, Участник "Мастер Шеф" на глазах у Хименеса-Браво назло другим съел все мясо: "Какая свинья".

Как сообщала Politeka, Вылетевший из "Мастер Шеф" фаворит шоу Дихтяр рассказал о зависти и ревности: "Не буду останавливаться".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф"-11, звезда TikTok Даша Евтух с ножом в руках отшила назойливого конкурента: видео момента.