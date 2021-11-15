Українська співачка, зірка нового сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич близька до фіналу проекту, коли їй доведеться вибрати чоловіка своєї мрії.

Як пише Politeka.net, тим часом один з фаворитів артистки, 31-річний підприємець Андрій Задворний розповів у себе в Instagram, які вимоги у нього є до дівчини.

"Знайомство дочки і дівчини - це хвилюючий момент. Мені хочеться, що б моя обраниця безумовно приймала Кіру, полюбила її і розуміла, що вона є моєю великою любов'ю, невід'ємною частиною життя. Я хочу, щоб не було ревнощів і конкуренції. Упевнений, що до будь-якої дитини можна знайти підхід, головне бажання. Кіра - позитив і енерджайзер, вона легко і весело ставиться до нових знайомств, а ще вона норовлива - це потрібно враховувати і головне, не ображатися на дитячу безпосередність", - зазначив він.

В коментарях чоловіка підтримали шанувальники.

"Дівчинка така ж приємна, як і її мама", «Диво Дитина. Все буде відмінно!", "На вчорашньому ефірі ти був кращим. Вболіваємо за тебе», «чудова дівчинка і прекрасний тато», «У Вас чудова дочка», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Злата Огневич насмішила незграбним виглядом на побаченні:"Корова на льоду".

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