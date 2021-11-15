Украинская певица, звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич близка к финалу проекта, когда ей придется выбрать мужчину своей мечты.

Как пишет Politeka.net, тем временем один из фаворитов артистки, 31-летний предприниматель Андрей Задворный рассказал у себя в Инстаграм, какие требования у него есть к девушке.

«Знакомство дочери и девушки - это волнительный момент. Мне хочется, что бы моя избранница безусловно принимала Киру, полюбила ее и понимала, что она является моей большой любовью, неотъемлемой частью жизни. Я хочу, чтобы не было ревности и конкуренции. Уверен, что к любому ребёнку можно найти подход, главное желание. Кира - позитив и енерджайзер, она легко и весело относится к новым знакомствам, а ещё она своенравная - это нужно учитывать и главное, не обижаться на детскую непосредственность», - отметил он.

В комментариях мужчину поддержали поклонники.

«Девочка такая же приятная, как и ее мама», «Чудо Ребёнок. Всё будет отлично!», «На вчерашнем эфире ты был лучшим. Болеем за тебя», «Чудесная девочка и прекрасный папа», «У Вас замечательная дочь», - пишут люди.

Напомним, что Злата Огневич насмешила неловким видом на свидании: "Корова на льду".

Как сообщала Politeka, Огневич перессорила сеть необычным посланием: «Теперь известно, кто…».

Также Politeka писала, что Огневич показала образ дерзкой бестии в оригинальном платье: фото.