Співачка з США прилетіла в Україну на шоу "Україна має талант", продемонструвавши свій вокал у пісні Céline Dion My Heart Will Go On з Титаніка, але судді проекту не оцінили талант учасниці.

Як пише Politeka.net, шоу" Україна має талант " багато років виходило на українському ТБ. Але кілька років тому його перестали випускати і тільки в 2021 році проект повернувся на екрани. Новими суддями стали Ксенія Мішина, Євген Кот і Сергій Притула.

У новому випуску, де запрошеною суддею стала 48-річна Руслана Лижичко, переможниця "Євробачення". У підсумку всі судді проголосували проти учасниці.

Українці почали активно обговорювати виступ співачки в коментарях Ютуба:

"Судді поставилися занадто упереджено через специфічну зовнішність, що є сумним явищем. Рівень вокалу, звичайно, низький, але не настільки поганий, щоб тиснути три хрестика :)природні дані хороші, необхідно працювати", "не знаю, на мій смак цілком норм заспівала, не ідеально, але і нічого жахливого", "судді, м'яко кажучи, оцінювали не вокал, а зовнішність. І якщо судити за зовнішнім виглядом, то Руслана виглядає, якщо не гірше, то і не краще", " Я в шоці від Руслани! Корчить з себе ту, якої не є. Так дівчина дуже зухвало виглядає. І над голосом треба попрацювати. Але навіщо приколюватися над людиною? Судді, фу!", "Руслана відстій, вона себе в дзеркало бачила? Для простої людини без підготовки вона добре заспівала, не для фіналу, але буває набагато гірше, треба до людей ставитися з повагою. Ксенія найкраща"

