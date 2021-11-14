Победитель "Танців з зірками" и судья "Україна має талант" хореограф Евгений Кот поделился секретом, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической форме.

33-летний Кот частенько хвастается подкачанной фигурой в соцсети. Несмотря на загруженный график, у танцора всегда есть время на себя. В интервью "Обозревателю" Кот рассказал, что регулярно занимается спортом, а пришел он к этому, когда понял, что "возраст берет свое".

"Когда я делал перерывы в нагрузках, я понимал, что мое тело ослабевает и мне становится плохо. Падает уверенность. И как снежный ком это все накапливается, и мое состояние ухудшается. Поэтому я понял, что нужно быть постоянно в движении", - поделился хореограф.

Судья "Україна має талант" рассказал, что чаще всего занимается по утрам - для этого у него есть гантели, резинки, упоры для отжиманий и тренажер во дворе (живет за городом в частном доме).

В настоящее время Кот не посещает спортзалы - во многом из-за пандемии коронавируса, а еще потому, что дома оказалось удобнее - не нужно стоять в очереди на тренажер.

По словам Кота, спорт для него не только метод поддерживать себя в хорошей физической форме, но и снять стресс. Лучшими упражнениями для себя хореограф считает отжимание и планку.

Ранее сообщалось, Кот отверг дар единственной рэп-учительницы, пришлось вмешаться Притуле и Мишиной

Также, Женя Кот похвастался, чем радует его жена-красотка по утрам: "Какая у меня..."

Politeka рассказывала, Кот из "Україна має талант" неожиданно выбрался на судейский стол, что происходит на шоу: "Честно говоря..."