Победительница Евровидения Руслана Лыжичко, которая недавно участвовала в шоу "Маскарад", показала, как проходили съемки талант-проекта "Україна має талант", где она стала четвертой судьей.

Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко - это популярная украинская исполнительница, которая прославила Украину на весь мир благодаря "Диким танцам", с которыми победила на шоу Евровидение. Звезда продолжает сниматься в разных ТВ-проектах и постоянно радует украинцев своими выступлениями. Недавно Руслана была участницей шоу "Маскарад", а теперь стала судьей проекта "Україна має талант".

"Давайте договоримся сразу - Руслану на сцену не выпускать!". Сергей Притула. Но что если невероятные таланты не дают усидеть на месте", - написала Руслана.

Фнататы посмотрели сотни раз видео и написали комментарии:

"С удовольствием смотрю. Вот на данный момент решил пересмотреть "Голос країни" с самого начала. Какая же вы профи", "Руслана просто вау", "Наш Илюша за барабанами".

Напомним, Руслана удивила поведением на "Україна має талант", выйдя на сцену к участникам

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