Певица из США прилетела в Украину на шоу "Україна має талант", продемонстрировав свой вокал в песне Céline Dion My Heart Will Go On из Титаника, но судьи проекта не оценили талант участницы.

Как пишет Politeka.net, шоу "Україна має талант" много лет выходило на украинском тв. Но несколько лет назад его перестали выпускать и только в 2021 году проект вернулся на экраны. Новыми судьями стали Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула.

В новом выпуске, где приглашенной судьей стала 48-летняя Руслана Лыжичко, победительница "Евровидения". В итоге все судьи проголосовали против участницы.

Украинцы начали активно обсуждать выступление певицы в комментариях Ютуба:

"Судьи отнеслись слишком предвзято из-за специфической внешности, что является печальным явлением. Уровень вокала, конечно, низкий, но не настолько плохой, чтобы давить три крестика :)Естественные данные хороши, необходимо работать", "не знаю, на мой вкус вполне норм спела, не идеально, но и ничего ужасного", "Судьи, мягко говоря, оценивали не вокал, а внешность. И если судить по внешнему виду, то Руслана выглядит, если не хуже, то и не лучше", "Я в шоке от Русланы! Корчит из себя ту, которой не является. Да девушка очень вызывающе выглядит. И над голосом надо поработать. Но зачем прикалываться над человеком? Судьи, фу!", "Руслана отстой, она себя в зеркало видела? Для простого человека без подготовки она хорошо спела, не для финала, но бывает намного хуже, надо к людям относиться с уважением. Ксения лучшая"

