Відома російська актриса і зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко здивувала шанувальників своїм виглядом на архівному знімку, який з'явився в мережі.

Кравченко отримала велику популярність завдяки ролі Валюхи в популярному серіалі «Свати». Перший сезон ситкому вийшов на екрани ще в 2008 році, а зараз шанувальники серіалу чекають сьомого сезону. Зйомки нових епізодів багато разів переносилися і відкладалися, проте зараз повідомляється, що прем'єра повинна відбутися скоро. Втім, точна дата поки не називається.

Шанувальники серіалу тим часом уважно стежать за його акторами і публікують все нові знімки з ними. Так, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото Кравченка, на якому актриса зображена ще молодою. Тоді у неї було коротке чорне волосся, а косметикою Тетяна користувалася по-мінімуму.

Фанати бурхливо обговорюють знімок.

"Красуня і тоді і зараз", "яка красива і зараз просто чарівні!!", "Як ніби дві різні людини, ви прекрасні", "дуже красиві завжди", "Ой Господи, краса яка!", "Дуже красива, ми таку не знали. Та й зараз красуня, дай їй Бог міцного здоров'я на довгі роки", "яка красуня! Око не відірвати!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" не змогла приховати свого болю, сталося те, чого багато хто боявся.

Як повідомляла Politeka, Валюху зі "Сватів" присоромили поруч з посивілим Будько.

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