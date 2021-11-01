Известная актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли Валюхи в сериале "Сваты" показала новое фото за которое её раскритиковали.
Как передает Politeka.net, Татьяна Кравченко является известной российской актрисой. Она прославилась благодаря исполнению множество ролей в театре и также ролью Валентины Петровны Будько (Валюхи) в сериале "Сваты".
Так, на этот раз актриса поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она вместе со своим коллегой по "Сватам" Федором Добронравовым (он исполнял роль Ивана Будько) и остальными актерами.
"Золотой дуэт", - подписала фото актриса.
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Поклонники сериала оставили множество комментариев под фото, где раскритиковали снимок: "Людмилы Артемьевой не хватает! Без неё не золотой...Совсем...", "Бюстгальтеры нынче не в моде?)", "Валюха, где лифчик? Рядом же мужчины!", "Какое ужасное фото, все любимые артисты получились неуклюже", "А причем здесь дуэт? Стоят четверо, значит квартет".
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