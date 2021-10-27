От имени звезды сериала «Сваты», известной актрисы Татьяны Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, опровергли слухи, которые распространили в Сети.

Татьяна Кравченко завоевала еще большую популярность после выхода на экраны сериала "Сваты", пишет Politeka.net. Поклонникам сразу понравилась прямолинейная и простая героиня "Валюха", которую та исполнила.

Впервые ситком вышел на экраны в 2008 году. Отснято и показано уже шесть сезонов, а зрители с нетерпением ждут - седьмого. В Сети гадают, когда же покажут новые серии, съемки которых приходилось откладывать по разным причинам, в том числе, из-за пандемии коронавируса.

На днях вышел первый трейлер сериала под слоганом "Премьера совсем скоро", но дата выхода пока остается секретом.

А позже в Сети появилась информация, что якобы новые серии покажут уже через неделю: "Осталась неделя до премьеры сериала "Сваты". Дождались!". В фан-группе, посвященной Татьяне Кравченко, опровергли данные слухи: "Это ложь", - написали авторы.

Отметим, летом стало известно, что съемки нового сезона "Сватов" завершились в Грузии. В актерский состав последнего сезона вошли Людмила Артемьева, Николай Добрынин, Анна Кошмал, Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Напомним, что Валюха из "Сватов" с синяком под глазом всполошила заявлением:

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» с Кошмал на руках рассекретила, когда выйдет последний сезон

Также Politeka писала, что съемки новых "Сватов" стартовали, как сегодня выглядят постаревшие Валюха и Будько